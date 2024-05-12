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Hakkari Valisi Ali Çelik, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya geldi

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Hakkari Valisi Ali Çelik, şehit ailelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Şehit annelerinin gününün önemine değinen Çelik, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ailelerine teşekkür etti. Ardından Lilyana Kadın Kooperatifi'nin serasını ziyaret eden Çelik, buradaki kadınlara gül dağıtarak annelerin gününü tebrik etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, şehit Ali Kurt ve Naci Çiftçi'nin ailelerini ziyaret etti.

Şehit annelerinin gününü kutlayan Çelik, Anneler Günü'nün önemine değinerek, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, Çelik'e teşekkür etti.

Ardından Merzan Mahallesi'ndeki Lilyana Kadın Kooperatifi'nin serasını ziyaret eden Çelik, Kooperatif Başkanı Ümmühan Keskin'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çelik, buradaki kadınlara gül dağıtarak annelerin gününü tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü Ali Çelik Politika Güncel Haberler

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