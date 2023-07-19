Hakime Koç'un Cenazesi Toprağa Verilecek

Hakkari'de çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo dağlarında buzulların erimesi ile düşüp kaybolan Hakime Koç'un cenazesi Gediz ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nde toprağa verilecek.

Cesedine ulaşılan Hakime Koç'un Gediz ilçesine bağlı Yeşilova Köyünden olduğu ve Ankara'da Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi. Sakarya, İstanbul ve Bursa'dan gelen dağcılar tarafından cansız bedenleri çıkarılan Mehmet Aydın'ın Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verildiği öğrenilirken, Hakime Koç'un cenazesinin henüz ilçeye gelmediği, yarın (Perşembe) günü ilçeye bağlı Yeşilova Köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Genel Müdürlüğümüzün birçok önemli projesinde büyük emek ve katkıları olan, kıymetli personelimiz Hakime Koç, 16.07.2023 tarihinde geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz." - KÜTAHYA