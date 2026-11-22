(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler, İsrail'in saldırıları ve Türkiye'nin dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Amerika- İran anlaşması sadece Boğaz'ın, Hürmüz Boğaz'ın açılması için önemli değil, küresel finansal krizin geriletilmesi manasında önemli." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,TGRT Haber yayınında Çin'deki üçlü zirve küresel güç dengeleri ve uluslararası krizlerin yönetiminin önemini değerlendirdi. Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği platformu marjında 3 liderin bir araya gelmesi önemli. Biliyorsunuz; ulus devletler sistemi içerisinde yaşıyoruz. Bunun için de ekonomik güç, siyasi güç, teknolojik güç, toplumsal güç gibi birçok güç faktörünün sürekli evrildiği, sürekli çeşitlendiği bir sistem içerisindeyiz. Burada tabi ki şu anda BM'ye kayıtlı 200'e yakın ulus devlet var. Bunların 140 civarında olan normal fonksiyonlu bir devlet olarak kabul etsek, 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kurulmuş. Sadece 55 kayıtlı devlet için geçerli olan bir hegemon sisteminin artık bugün için çok fazla işe yaramadığını da görüyoruz.

Malumunuz özellikle Trump yönetimiyle beraber Amerikan devleti var olan küresel stratejisini yeniden gözden geçirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren taşıdığı bir takım rolleri değiştirme kararı aldı. Bu Avrupa güvenliği, Asya Pasifik'teki pozisyon, işte batı yarım küre gibi çok değişik alanları içerdiği gibi teknolojik rekabet ve ekonomik rekabet alanlarında da çok yeni ve ciddi kararlılıklar ortaya koyuyor. Amerika geleneksel olarak müttefikleriyle beraber hareket eden bir durumdaydı ve buradaki müttefiklerin tabii sabit sayıda olması orada o müttefikler aslında bir istikrar getiriyordu. Müttefiklerin dışında olduğu coğrafyada olay farklı olabiliyordu ama müttefiklik kümesinin içerisinde olanlar biraz daha böyle kendilerini sabit bir ortamda buluyordu ki soğuk savaş sonrası oluşan dünyada aslında özellikle Amerika'nın müttefik şemsiyesi altında bulunan AB, Asya Pasifik'teki Japon ya Kore gibi ülkeler olmak üzere bunların hepsi çok fazla bir değişiklik hissetmeden otomatik pilotta güvenlik politikalarını ve küresel politikalarını yürüttüler.

İlk önce Amerika politikası ve sloganı vardı ve burada ittifaklarla olan ilişkilerini gözden geçirdiler ve dediler ki yükün tamamını biz taşımayalım. İlk önce NATO ortamında bu savunma yükünün paylaşılması konusunda ciddi bir argüman getirirler. Bu tabii NATO ülkeleri tarafından da satın alındı. Ama aslında bu argüman dile getirilirken sadece bir yük paylaşımında eşitlenme değil, sorumluluk ve duygudaşlıkta da aslında bir kayış olduğunu görüyorduk. Yani Amerika geleneksel olarak Avrupa güvenliğinden artık kendini sorumlu hisseder bir görünüş içerisine girmemeye başladı."

Çin, ABD ve Rusya'nın bir araya gelmesinin küresel krizlerin önlenmesi ve yönetilmesi açısından önemini değerlendiren Bakan Fidan şunları ifade etti:

"Çin'in son 20 yılda özellikle ortaya koyduğu ekonomik ve teknolojik gelişim, buna paralel olarak ortaya koyduğu askeri yetenekler, Çin'i artık Amerika'yla rekabet eden bir küresel aktör haline getirdi. Rusya'nın da tabii çok ciddi nükleer bir gücü var. Amerika'dan sonra ikinci nükleer güce sahip bir ülke. Ekonomik kaynakları da var. Bu kadar yok edici savaşa rağmen duruyor. Şimdi bu üç ülkenin bir araya gelip belli başlı konuları konuşması önemli. Gerçekten neden önemli? Bir defa var olan krizlere çözüm bulmada çok etkili bir yaklaşım olmasa da daha kötüye gideceğine ilişkin bir rol niyetinde, beyanında bulunmuyorlar. En azından bir araya geliyorlar diyorlar ki, var olanı daha kötü yapmayacağız, daha iyi nasıl yapılabilir diye bir konuşuyorlar. Çünkü daha iyi yapılabilmesi için gerçekten menfaatlerin birleşmesi gerekiyor, çıkarların birleşmesi gerekiyor. Sorunlar çözülemese de daha kötüye gitmesini önleme açısından bu türden güçlerin, nükleer güçlerin bir araya gelip belli konuları konuşması, müzakere etmesi, göz göze bakması fevkalade önemli."

ABD ile İran arasında sağlanacak olası bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın açılmasının yanı sıra küresel ekonomik ve finansal kriz üzerindeki etkisine değinen Bakan Fidan şöyle konuştu:

"Taraflar arasında gidip gelen mesajlar var, belli talepler var. Bugün yine arabuluculuk yapan arkadaşlardan biriyle Katar Başbakanımız ile konuştuk. İnşallah başarıya ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir Amerika-İran anlaşması sadece Boğaz'ın, Hürmüz Boğaz'ın açılması için önemli değil, küresel finansal krizin geriletilmesi manasında önemli. Bakın Avrupa'da birçok arkadaşla oturup kalkıyoruz. Gerekli işleri gerekli yer bakanlıklara göre yapan başbakanlar, devlet başkanları, insanların çok fazla dillendiremedikleri ama taşımakta gerçekten zorlandıkları çok ağır ekonomik yükler var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki liderler diplomasisini ve bu temasların Suriye'nin istikrarı, terörle mücadele ve bölgesel güvenliğe katkısını değerlendiren Fidan şunları kaydetti:

"ABD ile esas itibariyle biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Trump arasında gerçekten liderler diplomasisinin örnek olabileceği çok ciddi ilişki var. Bu konuda aslında kamuoyunun gündemine gelen gelmeyen birçok konu yönetildi. Çözümlenen hususlar oldu. Özellikle Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekilmesi bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede merkezde olan bir konuydu. Suriye'deki istikrarın gündeme getirilmesi ve devam ettirmesi yine Türkiye'nin hem güvenliği hem bölgesel istikrar arasından inanılmaz derece olumluydu."

"Mekke İttifakı ile ilgili kurumsallaşma iyi gidiyor" diyen Fidan şunları söyledi:

"Çalışmalar devam ediyor. Ana kararlar alındı, ana mekanizmalar kuruldu. Şimdi altı dolduruluyor. Yani hem sekreteryanın hem askeri karargah kararları alındı. İyi çalışıyor. Yemen çölü dediğiniz yer o zamanki haliyle bugünkü Türkiye sınırları içerisinde kalan herhangi bir yerden farklı bir yer değil. Orası senin sınırın, orası senin toprağın, orası senin namusun kaybedene kadar. Ölmen gerekiyorsa öleceksin. Şimdi o örneği bugüne taşımak olmaz. Şimdi biz bir güvenlik ittifakı kurmuşuz, bu güvenlik ittifakı içerisinde sorumluluklarımız var, yapmamız gereken şeyler var ve bu güvenlik ittifakı için biz hep söylüyoruz, yani bölgenin en önemli aracı ve bu güvenlik ittifakı kurulurken birilerine karşı olmak için kurulmuyor. İttifaka üye olan ülkeler birbirlerine karşı bir güven veriyorlar.

Şimdi Türkiye kendi savaşlarını verirken, kendi teknolojisini, kendi kabiliyetlerini de geliştirdi. Ve bunu ortaya koyduğu zaman hangi ülkeye verip vermeyeceği meselesi bir stratejik tercih meselesidir. Sadece bir ekonomik pazar oluşturma alanı değildir. Nasıl başkaları bize verirken böyle bir tercihte bulunuyor? Biz de dostlarımıza bunu verirken, işte bu anlaşmanın ruhunun içerisinde bu da var. Yani Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve daha sonra katılacak olan bölgesel ülkelerin yapacakları ekonomik işbirliği meselesi önemli. Dolayısıyla bizim şu andaki politikamız Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik, yani Yemen'in içerisinde asker bulundurmayla ilgili bir alınmış karar yok. Ama Suudi Arabistan'ı savunmada gereken destek veriliyor."

Bakan Fidan, Türkiye-AB vize serbestisi sürecinin tamamlanması için gerekli adımların atılacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde talimat verdiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA