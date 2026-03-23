Güngören'de spor salonunu su bastı: Sigorta 105 bin lira ödedi zararımız daha büyük

GÜNGÖREN'de tazyikli suyla yıkanan sokaktan akan sular, binanın bodrum katında bulunan spor salonunun tavanına doldu. Zamanla tavana sızan atık sular asma tavanın çökmesine neden oldu. İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında giderin patlaması sonucu atık sular bu kez de sapor salonuna doldu. Mağdur olduklarını belirten yönetici ve antrenör Murat Karaçay, zararlarının karşılanması için sigorta şirketine başvurduklarını belirtti. Karaçay "Elektronik eşyalarımızın tamamı kullanılamaz hale geldi. 150 bin lira değerindeki bantları 10 bin liraya hurdacıya sattım. Sigorta şirketi bize 105 bin lira ödeme yaptı. Oysa bizim talebimiz 400 bin liraydı. Bu teklifi kabul etmedik, zararımızın daha fazla olduğunu ilettik" dedi.

Olay 22 Ocak Perşembe günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, her hafta pazar günü kurulan semt pazarının ardından belediye ekipleri sokakları tazyikli suyla temizledi. Temizlik sırasında sızan atık sular, bir binanın bodrum katındaki spor salonununa tavanına sızdı. Zamanla yıpranan asma tavan suyun ağırlığına dayanamayarak çöktü. Tavandan düşen parçalar yönetici ve antrenör Murat Karaçay'ın yaralanmasına neden oldu.İSKİ ekiplerinin yaptığı incelemede, kanalizasyon hattının giderinde meydana gelen hasar nedeniyle pis suyun spor salonuna dolduğu ve bu durumun hasara yol açtığı belirlendi. Sigorta şirketine başvurduklarını ancak ekspertiz incelemesinin zamanında yapılmadığını öne süren Karaçay, "Biz sadece ülke spor camiasına insan kazandırıyoruz, milli takımlara sporcu veriyoruz. Sporcularımızın ve kendi haklarımızı kabul ettirmek için dava yoluna gideceğiz. Hakkımız olanı talep edeceğiz" dedi.

'200 KİLOLUK TAVAN SIRTIMA DÜŞTÜ'

Antrenör Murat Karaçay, "Lisanslı sporcularımızla, farklı illerle çalışmamız var. Bizim 100'ün üstünde lisanslı sporcumuz var. Şu an tamamen bedensel engellilerle ilgileniyoruz. Bilek güreşi spor kulübüyüz. Ayrıca Milli Takım Bilek Güreşi Takımı'na da bakıyoruz, onlarla ilgileniyoruz. Şu an tamamen engellilere yönelik çalışıyoruz. Bizim engelsiz sporcularımız da var, ama onlara öncelik tanıyoruz. Maalesef burada kötü bir olay yaşadık mevcut sayımız 95'ten 5'e indi. Kötü bir olay yaşadık. Olay 22 Ocak 2026 tarihinde meydana geldi. 23 Ocak günü sabah fark ettik. Pazartesi günleri bizim burada sokak pazarımız oluyor. Belediye de burada akşam temizlik yapıyor. Parke taşlarının arasından yol bulduğu yerden tavandan çok ciddi şekilde aylarca su almış. Biz bunu fark edemedik. Fark edince söyledik ve suyu kestiler ama olan oldu. Toparlamaya gideceğimiz zaman ben dükkanı açtım. İçeriye girdim, arka tarafa giderken 200 kiloluk tavan benim sırtıma düştü. 3-5 gün çok ciddi sıkıntı yaşadım. Sporcularıma iğnelerle gelip burada yardımcı olmaya çalıştım. İçerisi çok iğrenç kokuyordu. Kapıları, pencereleri açtık. Elektrik bir yerden patlamıştı. Bunu pazar temizliğinde dışarıdan sıkılan belediyenin tazyikli suyuna bağlıyoruz. Temizlik yapan görevliler de suyun kaçtığını fark edemedi. Fark edince zaten durdurdular bir daha sıkmadılar" şeklinde konuştu.

'ÇATLAKTAN SIZAN SUYUN BİRİKMESİ SONUCU GERİ TEPME OLDU'

Karaçay, "Ben arızayı bildirdiğimi ekspertiz şirketine ilettim. Sorunun ciddi olduğunu anlayınca Kaymakam Bey'in yanına gittim. Kaymakamın yardımıyla İSKİ Müdürü'nü aradılar. Müdür de buraya ekipleri yönlendirdi. İSKİ'den gelen arkadaşlar tıkanıklığı gidermek için içeriye hortum attılar. Arkaya doğru giderken künç patladı. Çamurlu su geldi, ama biz bunun ne olduğunu fark etmedik. Su basıp zemini kırdıktan sonra, arızayı bulduktan sonra gördük durumu. Tıkanma sonucu kanalizasyon iç gider patladı. O sırada patlayan noktadan giderden su sızmıştı. Biz bunu yağmur yağdığı zaman çatı suyuyla kanalizasyon suyu birleşip içeriye girdikten sonra ertesi gün görebildik. Sabah buraya girdiğimiz zaman iş çığırından çıkmıştı olan olmuştu. Giriş tarafı ayak bileğime kadar su içerisindeydi. Arka taraf da su içindeydi ama çok ciddi derecede su aldı. Bu suyu da zemin çekti. Zarar vermeden ellerinden geldikçe bize yardım etmeye çalıştılar. İSKİ bize buraya yardım etmeye geldiği zaman, aşağıdaki giderlere zarar verdiğinin kimse farkında değildi. Bizim çağrımızla bize yardım etme maksadıyla buraya geldiler. Kendileri de fark edemedi, biz de fark edemedik. Daha önceden orada galiba ufak bir çatlak varmış. Bunu biz de bilmiyorduk. O çatlak biraz büyüyünce binadaki çatı gideri, kanalizasyon, tuvalet, banyo giderleri hepsi bir bacaya bağlı olduğu için yağmurla beraber tıkanınca geri tepme sonucu patladı" dedi.

'ÖDEMEMİZİ YAPMADILAR'

Karaçay, "İş yerimizi güvence altına almak için sigortaladık. Sigorta acenteme haber verdim. Bağlı bulunduğumuz sigorta firmasına haber verdiler, ekspertiz atamasını bekledik. Ocak'ın 22'sinde oldu, 23'ünde biz bildirdik. Bize sigorta şirketi tarafından söylenen 'Salonunuzun temizliğini yapabilirsiniz, işlevini düzeltebilirsiniz, çalışır hale getirebilirsiniz' denildi. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Burada çok ciddi bir zarar gördük. Buraya 4 gün sonra eksper arkadaşımız geldi. Fakat eksper arkadaşımızın burada pek bize olumlu bir yaklaşımı olmadı. Bize 'Siz tekliflerinizi sunar gönderirsiniz' dedi. İşlerimizi hallettik, salonu çalışır bir hale getirdik. Öğrencilerimizi kaybetmemeye çalıştık.Tavanın belediye tarafından bu şekile geldiğini eksper arkadaşa söyledim. Bu arkadaş bunu art niyetli bir şekilde bölge müdürüne rapor halinde yazmış. 'Su basmasıyla olacak birşey değil, su seviyesi bu kadar yükselmemiş' tarzında basit cümlelere gidilmiş. Eksperin yazısına baktılar ve onun söylediklerini beyan aldılar. Size güvendik. Sigorta acentemle beraber defalarca mail attık. Ben sigorta şirketinin ana merkezini aradım, durumu izah ettim, eksper arkadaşın durumunu izah ettim, yeni ekspertiz istedik. Taleplerimiz hiçbir şekilde olumlu karşılanmadı. Ekspertiz arkadaş bize burayı temizlememizi söyledi, biz temizliğimizi yaptık. Ardından sigorta şirketi ekspertiz arkadaşın söylediklerini tamamen esas olarak beyan aldı; bizimkilerin hiçbir önemi kalmadı. Bundan dolayı da ödememizi yapmadılar" dedi.

'SİGORTA ŞİRKETİ 105 BİN LİRA ÖDEME YAPTI; HURDAYA GİDEN MALZEMELERİMİZ VAR'

Spor salonundaki elektronik eşyalarının kullanılamaz halde olduğunu belirten Karaçay, "Elektronik eşyalarımız kullanılamaz durumda. 150 bin liralık bantları 10 bin liraya hurdaya sattım. Sigorta şirketi bize 105 bin lira ödeme yaptı; bizim 400 bin liralık bir talebimiz vardı. Ancak biz de bunu kabul etmediğimizi zararımızın daha fazla olduğunu söyledik. Biz kamu yararına çalışan bir spor kulübüyüz. Buranın bir ticari maksadı yok. Biz sadece ülke spor camiasına insan kazandırıyoruz, milli takımlara sporcu veriyoruz. Sporcularımızın ve kendi haklarımızı kabul ettirmek için dava yoluna gideceğiz. Hakkımız olanı talep edeceğiz. Bütün öğrencilerimizin yardımıyla burayı kendi çabamızla çalışır vaziyete getirdik. Faaliyete yeni başladık ama bizde 1 ay faaliyet durdu. Sorunumuz çok büyük. Şu an yüzde 20'sini bile yapamadık. Hurdaya giden malzemelerimiz var. Elektronik eşyalardan hurdaya gidenler var. Buradaki eşyaların çoğu paslı ve yüzde 50'si kullanılabilir durumda. Ağırlıklar kullanılabilir durumda ama makinelerin içinde halen paslar mevcut. Bakımını yaptıramadık" ifadelerini kullandı.

'YARDIMCI OLMALARINI BEKLİYORUZ'

Karaçay son olarak "İnsanlar sigorta şirketlerine güvenmeli, bunları istismar etmemeliler. Sigorta şirketinin özelliği bu zor durumlarda, enkazlarda yardımcı olmaları. Talebimiz daha iyi niyetli yaklaşmaları, art niyetli bakmamaları. Burası kamu yararına çalışan resmi bir spor kulübü. Sosyal projeleri olan bir spor kulübü. Dünya, Avrupa şampiyonu ünvanlı bir kulübümüz. Özellikle şu an engelli sporcularımıza çok önem ve özen gösteriyoruz. Zor duruma düştük. Bizim bu zor durumdan kalkmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Buraya daha iyi niyetli birini göndermelerini beklerdik. Bundan sonra düzgün adımlar atarlar diye ümit ediyoruz. Sporcularımızı ve bizi mağdur etmemelerini ümit ediyoruz" cümlelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı