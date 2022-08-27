Güngören'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı
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İstanbul Güngören'de bir diş laboratuvarından içinde 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Güngören'de bir diş laboratuvarından içinde 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 15 Haziran'da Süleyman G, diş laboratuvarından çelik kasa ve içindeki yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili şikayette bulundu.
Çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Operasyonda, 27 suç kaydı olan Davut A. (29), 56 suç kaydı bulunan İbrahim A. (30), İslam H.K. (18) ile Aytuğ A.D. (21) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.