Güneydoğu'ya özgü motiflerle üretilen eserler birbiri ardına tescilleniyor

Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticiler tarafından Mardin, Siirt ve Şırnak yöresine ait tarihi motiflerle üretilen 176 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Mardin Kalesi eteğindeki 700 yıllık Muzafferiye Medresesi'nin kalıntıları üzerinde, 11 Mayıs 1892'de Mekteb-i Rüştiye olarak inşa edilen yapıda hizmet veren enstitüde, 12 yıldır unutulmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tasarım ve üretim yapılıyor.

"100'e yakın tasarım tescili hedeflemekteyiz"

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, AA muhabirine, 700 yıllık medresenin kalıntıları üzerinde 2. Abdülhamid döneminde kurulan yapının 2010 yılında Mardin Olgunlaşma Enstitüsü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışının yapıldığını söyledi.

Mardin, Siirt ve Şırnak'ın geleneksel el sanatlarını tasarlayıp üreten usta öğreticiler yetiştirdiklerini belirten Değer, gümüş telkari, taş işleme, dokuma, nakış ve çini alanında 5 atölyelerinin bulunduğunu ifade etti.

Değer, bu atölyelerde sayısız eser ürettiklerini dile getirerek, "Özellikle gümüş telkariden 105 ürüne tasarım tescili için başvurduk. Bu ürünlerimizin tamamına tescil alarak önemli bir başarıya imza attık. Hedefimiz bu ürünlerimizin tasarım sürecini gelecek dönemde de sürdürmek. Dokuma ve nakış atölyelerinde de ürettiğimiz ürünlerin tasarım tescilini aldık. Toplam 176 ürünümüz tescil almış oldu." diye konuştu.

Bunun önemli bir başarı olduğunu anlatan Değer, alınan tescillerin yöreye ait ürünlerin daha çok tanınmasını sağlayacağını kaydetti.

Değer, tescille bu ürünlerin hem arşiv olarak gelecek nesillere aktarılacağını hem de ülkede ve yurt dışında tanıtımına önemli katkı sağlanacağını aktararak, "Bu sene 100'e yakın tasarım tescili hedeflemekteyiz. Gayretlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Atölyelerimizde sürekli özgün ve yenilikçi anlayışla ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Değer, ürünlerin yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilmesini sağlayarak, yörenin ekonomisine ve turizmine de katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

"Bir yılda bitirdiğimiz ürünlerimiz de oldu"

Ar-Ge biriminde görevli sanat tarihi öğretmeni Kübra Doğru da tescil edilen ürünlerin tamamen el emeği ve yöreye özgü tasarımlar olduğuna dikkati çekerek, "Heybe, seccade, kilim, yastık kılıfı, çanta masa örtüsü, hamam takımı, telkari kolye, küpe, mücevher takımı, minyatürden masa süsü gibi ürünler tescillendi. İki günde biten de bir yılda bitirdiğimiz ürünlerimiz de oldu." ifadelerini kullandı.

"Yöremiz adeta motif ve desen cenneti"

Tasarımcı Hasan Aydoğan ise geçmişten bugüne gelen motif ve desenleri enstitü bünyesinde yeniden tasarladıklarını belirtti.

Mardin, Siirt ve Şırnak yöresinin adeta motif ve desen cenneti olduğunun altını çizen Aydoğan, şöyle konuştu:

"Bu motiflerden esinlenmemek mümkün değil. Her birinin apayrı bir hikayesi ve anlamı var. Geçmişle gelecek arasında köprü kuruyoruz. Özellikle Mardin'e baktığınızda çok eski bir tarihe dayanıyor. Her mahallesinde, sokağında geçmişe ait bir desen, bir motif görüyorsunuz. Bunları önemsiyor ve kimliklerini, arşivlerini koruma altına alıyoruz." şeklinde konuştu.