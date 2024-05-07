Üye Girişi
Haberler

Güney Kore, Son 51 Yılın En Sıcak Nisan Ayını Yaşadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, geçen ay, ortalama sıcaklığın 14,9 derece ölçülmesiyle son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı. Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) verilerine göre, ülkede ortalama sıcaklık 14,9 derece ile ilk verilerin toplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore, geçen ay, ortalama sıcaklığın 14,9 derece ölçülmesiyle son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı.

Korea Times'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), nisanda ülke çapındaki sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini duyurdu.

KMA'nın verilerine göre, Güney Kore'de ortalama sıcaklık 14,9 derece ile ilk verilerin toplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, ülkedeki en sıcak gün termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği 14 Nisan oldu.

KMA, sıcak hava dalgasında çok sayıda faktörün etkili olduğuna ancak buna en büyük katkıyı güney merkezli rüzgarların sunmuş olabileceğine işaret etti.

Ayrıca KMA, Kuzey Kutbu'ndan orta enlemlere inen soğuk havanın bu dönemde görülmemesinin de sıcaklığı daha fazla arttırmış olabileceğini vurguladı.

Güney Kore'nin yanı sıra Hong Kong, Çin ve Hindistan gibi çok sayıda bölge ve ülkede son yılların en sıcak nisan ayı yaşanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Kore Kore Uluslararası Çevre Hava Durumu Doğa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title