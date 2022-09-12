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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK Toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK Toplantısına başkanlık edecek.
(İstanbul/11.00/Ankara/16.00)
Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel