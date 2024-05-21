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Gölcük'te Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Üzerinde Yolsuzluk İddiaları

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğretmenlerin ek ders ücretleri üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Bazı öğretmenler, hesaplarına yatırılan ek ders tutarının bordrolarında belirtilenden daha yüksek olduğunu fark etti ve suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğretmenlerin ek ders ücretleri üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük'te bazı öğretmenler, bordrolarında belirtilen ek ders tutarının, hesaplarına yatırılandan daha yüksek olduğunu fark etti.

Usulsüzlük olabileceği şüphesi üzerine 10 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başvurular üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca İl Emniyet Müdürlüğü mali polislerinin de görevlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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