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Gölbaşı'nda Yamaç Paraşütü Şampiyonası Sonuçlandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi. Yarışmaya Şırnak, Adana, Batman, Siirt, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis'ten sporcular katıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası" Gölbaşı Gölleri Doğa Parkında gerçekleştirildi. Yarışmaya Şırnak, Adana, Batman, Siirt, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis'ten sporcular katıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, madalya töreninde yaptığı konuşmada, Gölbaşı ilçesinin doğasıyla, kültürüyle bölgenin "en"lerini taşıyan bir yer olduğuna vurgu yaptı.

Kaymakam Seyhan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Burada görev yapmak biz kamu personeli olarak bir şans olarak görüyoruz. Tabi bu güzelliği 6 Şubat depreminde en çok acı alan en çok hasar alan yer olması sebebiyle çok acılarımız oldu. Biz devlet olarak, kamu kurumları olarak bu depremin izlerini cansiperane depremin izlerini sarmakla ve iyileştirmekle uğraşıyoruz. Çok şükür geçen seneki halimizle bu seneki halimizi kıyasladığımız zaman arasında dağlar kadar fark olduğunu her gelen görüyor. İnşallah her geçen gün daha da iyiye gideceğiz. Bunun için gayretlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de tabi ki de sportif ve kültürel faaliyetlerin tüm Türkiye'ye hatta tüm dünya'ya tanıtmak ve yansıtmak kanaatindeyiz."

Konuşmalardan sonra dereceye giren sporculara ve takımlara birer plaket verildi.

Final müsabakaları sonrasında genel klasmanda Soner Yılmaz birinci, Muhittin İdis ikinci, Osman Oğnak üçüncü oldu.

Takım klasmanında ise Siirt Beron Havacılık Spor Kulübü birinci, Şırnak Hava Sporları Kulübü ikinci, Mardin Sportif Havacılık Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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