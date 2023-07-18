Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye talebi reddedildi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına karşı avukatlarınca yapılan itirazı reddetti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen karara yapılan itirazı karara bağladı. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararı hukuka uygun bulan Daire, Atalay'ın avukatları tarafından yapılan itirazın reddine hükmetti.

"SORUŞTURMA SEÇİMDEN ÖNCE BAŞLADI"

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, tahliye isteminin reddine ilişkin 13 Temmuz'da verdiği kararında, şu ifadeler yer almıştı: "Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlanmış olması dikkate alındığında, Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrası ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla, yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."

ATALAY HAKKINDAKİ DAVANIN GEÇMİŞİ

Can Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde Gezi eylemlerine ilişkin davada yargılanmış ve Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Davanın diğer sanıkları Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de Atalay gibi "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun bulmuştu.