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Geri Manevra Yapan Kamyonetin Çarptığı Emekli Öğretmen Ağır Yaralandı; Kaza Kamerada

Geri Manevra Yapan Kamyonetin Çarptığı Emekli Öğretmen Ağır Yaralandı; Kaza Kamerada

Güncel Haberler

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı emekli öğretmen Hasan Ateş (75) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı emekli öğretmen Hasan Ateş (75) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AGG 205 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada emekli öğretmen Hasan Ateş'e çarptı. Yere düşerek ağır yaralanan Ateş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ateş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hasan Ateş'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin geri manevra yaptığı sırada Ateş'e çarptığı anlar yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Hasan Ateş Akyazı Güncel Haberler

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