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Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri dost ateşiyle öldü

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İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrail askerinin dost ateşi sonucu öldüğü bildirildi. İsrail ordusu, olayın soruşturmasını tamamladı.

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü bildirildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu 27 Nisan'da Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğü saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Buna göre Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'na yakın bir bölgedeki Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayı üyeleri ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada, bir İsrail tankı olayda öldürülen 2 askerin de olduğu binayı "yanlışlıkla" bombaladı.

İsrail ordusu, 27 Nisan'da Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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