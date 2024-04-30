Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri dost ateşiyle öldü
İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrail askerinin dost ateşi sonucu öldüğü bildirildi. İsrail ordusu, olayın soruşturmasını tamamladı.
İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü bildirildi.
Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu 27 Nisan'da Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğü saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.
Buna göre Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'na yakın bir bölgedeki Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayı üyeleri ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada, bir İsrail tankı olayda öldürülen 2 askerin de olduğu binayı "yanlışlıkla" bombaladı.
İsrail ordusu, 27 Nisan'da Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu.