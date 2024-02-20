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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 29.000'i aştı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 29.000'i aştığını duyurdu. İsrail ordusu son 24 saat içinde 107 Filistinliyi öldürürken 145 Filistinliyi de yaraladı. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29.092'ye, yaralı sayısı ise 69.028'e yükseldi.

ÇEKİM TARİHİ: 19 Şubat 2024

Gazze'nin orta kesiminden çeşitli görüntüler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 29.000'i aştığını duyurdu.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan yazılı basın açıklamasına göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 107 Filistinliyi öldürürken 145 Filistinliyi de yaraladı.

Bu son güncellemeyle birlikte çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29.092'ye, yaralı sayısı ise 69.028'e yükseldi.

Açıklamada, yoğun bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında başka ölü ve yaralıların da bulunduğu vurgulandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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