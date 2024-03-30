Gaziantep'te tır çekicisinin çarptığı kadın öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde freni arızalanan tır çekicisinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 79 AMB 750 plakalı tır çekicisinin freni, Mithatpaşa Mahallesi Şehit Halil İbrahim Yılmaz Sokak'ta ilerlerken arızalandı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çekici, sokaktaki bir binaya çarparak durabildi. Bu sırada sokakta kaldırımda oturan Ferihan Özkılıç (61), çekici ile duvar arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Özkılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özkılıç'ın cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.