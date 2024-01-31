Gaziantep'te şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında elektrik ustası olarak çalışan işçi Mehmet Arslan hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.
Burç Karakuyu Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde elektrik ustası olarak çalışan işçi Mehmet Arslan'ın (31) kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce yangın söndürüldü, Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arslan'ın cenazesi, Adlı Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.