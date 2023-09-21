Gaziantep'te Otobüs Kazası Davasında Karar Verildi

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü meydana gelen ve aralarında İHA muhabirleri, sağlık personelleri, itfaiye erleri ile sivil vatandaşların da bulunduğu 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasına ilişkin davada karar verildi. Sanık otobüs şoförü Abdulkadir Memiş 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken kazada ölenlerin yakınları verilen karara tepki gösterdi.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü kaza yapan araçtaki yaralıyı ambulansa taşıyanlara, arkadan gelen otobüsün çarpması sonucu meydana gelen feci otobüs kazasına ilişkin davada karar duruşması görüldü. İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile 3'ü itfaiye eri, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın karar duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, karar duruşmasına SEGBiS üzerinden katılan ve 'tek kusurlu ben değilim' diyen otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'i 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyetinin verdiği cezayı az bulan ve karara tepki gösteren kazada ölenlerin yakınları ise yaşananlara tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık personeli Tuğba Uzdilli'nin eşi Tuncay Uzdilli, kararın kabul edilemez olduğunu ifade ederek Adalet Bakanı'na çağrıda bulundu.

"Maalesef ki verilen ceza bizleri, hepimizi derinden üzmüştür"

Mahkeme çıkışı kazada ölenlerin aileleri adına açıklamalarda bulunan ve duruşmada verilen kararın ölenlerin ailelerini derinden üzdüğünü ifade eden Uzdilli, "Bu kazada sadece 16 kişi hayatını kaybetmedi. Ölenlerin yakınlarıyla beraber yüzlerce kişi yaşayan ölü oldu. Yaşayan ölüden farkımız yok. Ceza kanunun muhakkak değişmesi gerekiyor. Buradan Adalet Bakanına seslenmek istiyorum. Bu kazada hepsi pırıl pırıl 16 insan hayatını kaybetti. Aralarında sağlık personelleri, itfaiyeci arkadaşlar, gazeteciler, yaralıya müdahale eden sivil vatandaşlar vardı. Hepsi insanlık namına oradaydı. Fakat bir tane cani hızını düşürmeden geldi ve hepsini katletti. ve maalesef ki verilen ceza bizleri, hepimizi derinden üzmüştür"" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP