Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (2)- Yeniden - Haberler

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmek istedi. Şüpheli, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Gaziantep Valis Davut Gül, şüphelinin yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Olay, saat 17.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binanın giriş kapısına gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmeye çalıştı. Bu sırada polisler, şüpheliyi silahla vurdu. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi sürdürülürken, olay yeri çalışması başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel