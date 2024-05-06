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Gaziantep'te Beton Mikseri ile Tır Çarpıştı: 8 Ölü, 11 Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile tır çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

(GAZİANTEP) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Gaziantep-Hatay karayolunda beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İslahiye ilçesinde öğle saatlerinde beton mikseri ile yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle her iki araç yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 11 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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