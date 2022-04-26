Gaziantep'te tedavisi tamamlanan 150 hayvan sahiplendirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, bu yılın ilk 4 ayında 968 sokak hayvanını ağırladı, tedavi ve gözlem süreçlerini tamamlayanlardan 150 "can dostu" sahiplendirildi, diğerleri alındıkları doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu yılın ilk çeyreğinde 968 sokak hayvanının gerekli tedavilerini tamamladı, aşılarını yaptı, kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Tedavisi biten hayvanlar çip takılarak alındıkları yaşam alanlarına tekrar bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı barınağında yılın ilk 4 ayında 150 can da yeni yuvasına kavuştu.

20 yaşını dolduran ve bakım şartlarını yerine getiren vatandaşlara sıkı denetimler sonrası "canlar" teslim edildi.

"ALO 153" ve barınağa bizzat yapılan başvuruların ardından ekipler evlere giderek hayvanlar için özel alanlar, bahçe, bakım şartlarının uygunluğu gibi konuları titizlikle kontrol ediyor.

Sahiplenme sonrası ilerleyen zamanda şartları sağlayamayan vatandaşlardan hayvanlar alınarak koşulları yerine getiren yeni yuvalarına götürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Büyükşehir Belediyesi Köpek Rehabilitasyon Merkezi'nin bu yılın ilk 4 ayında toplamda yeni 968 sokak hayvanını ağırladığını ve bu misafir edilen hayvanlardan 150'sinin tekrardan yuva bulunup sahiplendirildiğini ifade etti.

Sahiplendirdikleri hayvanları belli kıstaslara göre yapıldığını anlatan Özsöyler, şunları kaydetti:

"Özellikle 20 yaşını doldurmuş olmak ve bakım için fiziki bahçe veya canlının kendine ait bir alanı olması gibi kriterlere bakıyor ona göre sahiplendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesinin ayrıca şehrin 250 farklı yerinde besleme noktaları bulunuyor. Buralarda rutin olarak ekiplerimiz mama ve havaların ısınmasından dolayı bol miktarda su bırakıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bütün canların da belediyesiyiz. Onlara hizmet vermekten çok memnun ve mutluyuz."