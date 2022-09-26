GAZİANTEP - Çocuk cesedi bulundu Güncel Haberler Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu. Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı. Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP - Çocuk cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.