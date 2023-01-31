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Fransız hükümeti ayrımcılıklarla mücadele planını açıkladı

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Fransız hükümeti ayrımcılıklarla mücadele planını açıkladı

Fransız hükümeti, ırkçılık, antisemitizm ve tüm ayrımcılık çeşitleriyle mücadele planını açıkladı.

Fransız hükümeti, ırkçılık, antisemitizm ve tüm ayrımcılık çeşitleriyle mücadele planını açıkladı.

Fransız basınındaki habere göre, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, kabinesindeki farklı isimlerle Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü'nde ırkçılık, antisemitizm ve tüm ayrımcılıklarla mücadeleye ilişkin 2023-2026 planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Borne, ayrımcılıkla mücadelede eğitimin önemine dikkati çekti.

Plan kapsamında, ayrımcılıkların ölçülmesi, bunlara ilişkin daha iyi eğitim verilmesi, ayrımcılık yapanların daha ağır cezalandırılması ve mağdurlarına daha iyi eşlik edilebilmesi hedefleniyor.

Eğitim, iş, adalet gibi farklı sektörleri kapsayan 80 tedbir içeren plan kapsamında, istihdam konusunda ayrımcılığı ölçmek için kullanılan "testing" deneylerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. "Testing" deneyleri kapsamında, eşdeğer iki CV sadece adayların kökeni veya yaşadığı mahalleye ilişkin bilgiler değiştirilerek gönderiliyor.

Plan kapsamında, her öğrencinin eğitim hayatında, ırkçılık, antisemitizm veya antiziganizm (çingene karşıtlığı) ile bağlantılı tarihi bir geziye katılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Elisabeth Borne Fransa Paris Güncel Haberler

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