Fransa'da Siyasal İslam'ın Etkisi İçin Rapor Hazırlanacak

Fransa'da hükümet, "siyasal İslam'ın ülkedeki etkisine" ilişkin sonbaharda bir rapor hazırlaması için iki yetkiliye talimat verdi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan?) ülkedeki durumu ve "Avrupa'daki farklı uzantılarına" ilişkin bilgi toplaması için Büyükelçi François Gouyette ve Vali Pascal Courtade'ı görevlendirdi.

Gouyette ve Courtade'dan sonbaharda "Fransa'da siyasal İslam'ın etkisine" ilişkin bir rapor hazırlamasının yanı sıra Müslüman Kardeşler'in hedeflerini ve kullandığı yöntemleri analiz etmeleri istendi.

Bu görevlendirme kapsamında, ülkede "ayrılıkçılıkla mücadelede kullanılan imkanların siyasete uyarlanması" için de araştırma yapılması talep edildi.