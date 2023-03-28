- Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar sürüyor: 27 gözaltı

PARİS - Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun kabul edilmesinin ardından protestolar devam ediyor. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde devam eden protestolarda 27 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da oylamaya sunulmadan mecliste kabul edilen emeklilik reformuna karşı protestolar aylardır devam ediyor. Çok sayıda kişi, başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Bordeaux, Toulouse ve Nantes gibi birçok şehirde yeniden sokağa indi. Göstericiler ellerinde, "Fransa kızgın" ve "Sokak boyun eğmeyecek" yazılı pankartlar taşıdı. Protestolar nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 13 bin polis görev yaptı.

Başlangıçta barışçıl başlayan gösteriler de ilerleyen saatlerde şiddet olaylarına dönüştü. Siyah giyimli bazı göstericiler, polisle çatışarak, mağazaların camlarını kırdı, Nantes'te bir banka şubesini, çöp kutularını ve araçları ateşe verdi. Polis, Kara Blok üyesi olduğu düşünülen siyah giyimli göstericilere cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Protestocular, Rennes'te çevre yolunu kapattı ve terk edilmiş bir arabayı ateşe verdi. Paris ve Marsilya'da protestocular bir süre tren raylarını ulaşıma kapattı. Çıkan olaylarda şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı.

Protestolar nedeniyle Eyfel Kulesi, Arc de Triomphe (Zafetr Takı), Versay Sarayı ve Louvre Müzesi ziyarete kapatıldı.

Protestolara 740 bin kişi katıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki gösterilere 740 bin kişinin katıldığı ifade edilirken, Genel Emek Konfederasyonu ise protestolara 2 milyondan fazla kişinin katıldığını iddia etti. Polis ise, Paris'teki gösterilere 93 bin kişinin katıldığını belirtirken, CGT ise Paris'teki protestolara yaklaşık 450 bin kişinin katıldığını öne sürdü.

Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti

Emeklilik reformu, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis'te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.