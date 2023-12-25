Firari Kadın Hükümlü Ürgüp'te Yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, hakkında cinayetten 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmek" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.