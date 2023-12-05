Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin görüntüleri yayınladı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı sonrası sivillerin tahliye edildiği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Akşam karanlığında işgal güçleri Gazze Şeridi'ndeki masum vatandaşlara ve evlerine yönelik saldırılarını artırarak gecelerini cehenneme çeviriyor. Filistin Kızılayı sağlık görevlileri yaralıları tahliye etme çabalarını sürdürüyor.

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı sonrası sivillerin tahliye edildiği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'Akşam karanlığında işgal güçleri Gazze Şeridi'ndeki masum vatandaşlara ve evlerine yönelik saldırılarını artırarak gecelerini cehenneme çeviriyor. Filistin Kızılayı sağlık görevlileri yaralıları tahliye etme çabalarını sürdürüyor' denildi.

Örgüt dün Al-Amal hastanesinin 500 metre yakınlarına düzenlenen hava saldırısına ilişkin görüntüleri de yayınladı. Açıklamada, 'Video, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, Filistin Kızılayı merkezine ve Al-Amal Hastanesi'ne sadece 500 metre mesafede saatler önce meydana gelen yoğun bombardımanı gösteriyor' ifadeleri kullanıldı.