Fethiye'de Aile Haftası Farkındalık Yürüyüşü gerçekleştirildi - Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Aile Haftası" çerçevesinde "Biz, büyük bir aileyiz" temalı yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce planlanan yürüyüşte Özgecan Anıtı önünde toplanan grup, Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte görme engelli Gürcan Demir akordeon çalarak vatandaşlara hoş dinleti sundu. Etkinliğe katılan Kaymakam Alper Balcı, yapılan yürüyüşte 7'den 77'ye vatandaşların yer aldığını söyledi.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, "Bugün Bakanlığımızın bir günü. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte gençlerimiz, çocuklarımız, genç sporcularımız ve büyüklerimiz var. 'Biz büyük bir aileyiz' mottosuyla gururla yürüyüşümüzü yaptık. Gürcan Hocam sağ olsun akordeon yönüyle bizi mest etti. İnsanın devlet ki yaşasın ki devlet insan yaşasın ki devleti yaşatsın mottosuyla biz buradayız diyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

Yürüyüş boyunca akordeonuyla hoş bir dinleti sunan Gürcan Demir İse " Toplumu bir araya getiren en büyük ailedir. Herkes bir kardeştir. Dümdüz bir yolda yürüdük ama bu yürüyüşte çok şey taşıdık. Çok anlamlı bir buluşmaydı, çok anlamlı bir yürüyüştü. Bu yürüyüşün mimarı olan Kaymakamımız ve burayı şereflendiren, bu ortamı şereflendiren Tüm yetkili beylere, hanımlara ve değerli kardeşlerimize, büyüklerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, huzurevi sakinleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Güncel