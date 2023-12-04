Fenerbahçeli futbolcu Fred: Şampiyon olmak istiyorsak derbi maçı kazanmamız gerekiyor

Mustafa AKIN/İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, "Biz oynadığımız her maçı kazanmak ve 3 puan almak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Rakibimizin de çok iyi kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz. Ama biz karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden gelmek için savaşacağız. Tek isteğimiz bu. Şampiyon olmak istiyorsak derbi maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Fred, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir süredir yaşadığı sakatlığı atlatarak bugünkü mücadelede ilk 11'de başlayan Fred, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle aldığımız son mağlubiyetten dolayı. Kolay değildi ama biz kendi aramızda konuştuk. Tekrardan bir cevap vermemiz gerektiğini söyledik. Bugün de iyi bir dönüş yaptığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum sonuçtan dolayı. Sakatlıktan döndüğüm için de çok mutluyum. Benim için kolay bir, 1 ay olmadı. Üstesinden gelmeyi başardım. Sağlık ekibimizin de yardımıyla. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şimdi yapmam gereken çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp bir an önce yüzde 100'üme ulaşmak" diye konuştu.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Takımın da iyi performans sergilediğinin altını çizen 30 yaşındaki futbolcu, "Her gün çok fazla çalıştım. Tedavimi gördüm. Doktorumuzun ve sağlık ekibimizin bana yaptığı tedaviyi en iyi şekilde uyguladım. Tabi ki benim için iyi bir süreç değildi. Bu tür süreçler psikolojik olarak oyuncuyu sarsa biliyor. Sahada takımınızın yanında olmak istiyorsunuz amam ben bunu yapamadım. Bu benim için kolay olmadı. Üstesinden gelmeyi başardım. İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Takımım da iyi bir performans sergiledi. En kısa sürede yüzde yüzümü göstermek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADAN ÇOK BÜYÜK DESTEK OLDULAR"

Sakatlık sürecine dair sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye de değinen Fred, "Taraftarların desteği çok önemli. Bu süreçte sosyal medyadan bana çok büyük destek oldular. Her gün mesaj attılar. Bir an önce sahalara dönmemi istediklerini belirttiler. Bu şeyler sizi mutlu ve motive ediyor. Yanınızda olduğunu bilmeniz daha çok güç veriyor. Sahada bu desteği en iyi şekilde hissediyoruz. Taraftarlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde yola devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde güzel şeyler başarabiliriz" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK DERBİ MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda derbi maçta Beşiktaş ile karşılaşacakları hatırlatılan Fred, "Biz oynadığımız her maçı kazanmak ve 3 puan almak için sahaya çıkıyoruz. Rakiplerimizden bağımsız olarak. Her maçı kazanmak için oynarız. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Rakibimizin de çok iyi kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz. Maç onların sahasında oynanacak. Ama biz karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden gelmek için savaşacağız. Tek isteğimiz bu. Şampiyon olmak istiyorsak derbi maçı kazanmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"PUAN KAYBETTİĞİMİZ SÜREÇ HEPİMİZ İÇİN ZOR OLDU"

Takımda birçok anahtar oyuncu olduğunu ifade eden Fred, "Sadece ben değil, takımımızda birçok önemli futbolcu var. Pek çok anahtar diyebileceğimiz kaliteli oyuncu var. Sadece benim eksikliğimi hissetmedi takım. Bu süreçte başka önemli sakatlıklar da oldu. Bu oyuncuların da önemli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Takımımız genel olarak bunun eksikliğini hissetmiştir. Takımımızdaki her oyuncu kaliteli. Puan kaybettiğimiz süreç hepimiz için zor oldu. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Umarım sakat oyuncular da toparlarlar ve iyileşirler. Takımımız eskisi gibi hep birlikte yoluna devam eder" diyerek sözlerini tamamladı.