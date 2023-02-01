Fener Festivali Geleneksel Aslan Dansıyla Kutlandı
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YONGJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yongjing ilçesine bağlı Taiji kasabasında yaklaşan Fener Festivali'ni kutlamak için aslan dansı yapan insanlar, 30 Ocak 2023. Çin ay takviminin ilk ayının 15. gününde kutlanan Fener Festivali, bu yıl 5 Şubat'a denk geliyor.
YONGJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yongjing ilçesine bağlı Taiji kasabasında yaklaşan Fener Festivali'ni kutlamak için aslan dansı yapan insanlar, 30 Ocak 2023.
Çin ay takviminin ilk ayının 15. gününde kutlanan Fener Festivali, bu yıl 5 Şubat'a denk geliyor. (Fotoğraf: Shi Youdong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel