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Fener Festivali Geleneksel Aslan Dansıyla Kutlandı

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Fener Festivali Geleneksel Aslan Dansıyla Kutlandı

YONGJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yongjing ilçesine bağlı Taiji kasabasında yaklaşan Fener Festivali'ni kutlamak için aslan dansı yapan insanlar, 30 Ocak 2023. Çin ay takviminin ilk ayının 15. gününde kutlanan Fener Festivali, bu yıl 5 Şubat'a denk geliyor.

YONGJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yongjing ilçesine bağlı Taiji kasabasında yaklaşan Fener Festivali'ni kutlamak için aslan dansı yapan insanlar, 30 Ocak 2023.

Çin ay takviminin ilk ayının 15. gününde kutlanan Fener Festivali, bu yıl 5 Şubat'a denk geliyor. (Fotoğraf: Shi Youdong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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