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Fatih'te silahla bacağından vurulan kişinin 110 bin doları gasbedildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Fatih'te silahla bacağından vurdukları kişinin 110 bin dolarını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, motosikletle geldikleri otoparkta tekstil işiyle uğraşan M.A.Y'yi bacağından vurduktan sonra yayında bulunan 110 bin dolarını alıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, olayda kullanılan motosikletin plakasını tespit etti.

Motosikletin Eyüpsultan'dan çalındığını saptanırken, olayı gerçekleştiren şüphelilerin adres ve kimlikleri belirlendi.

Polis ekipleri, İstanbul ve Sakarya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Güvenlik Suç Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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