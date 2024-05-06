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Fatih Erbakan: Milli Görüş hizmetlerini yeniden milletimizle buluşturacağız

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da yaptığı konuşmada, belediyelerde adil düzeni ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacaklarını ve Milli Görüş hizmetlerini yeniden milletle buluşturacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Önce 63 belediyemizde adil düzeni ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. Milli Görüş hizmetlerini yeniden milletimizle buluşturacağız." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Erbakan, Gürpınar İlçe Başkanlığında partililerle buluştu, ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Gevaş ilçesine geçerek vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, yaptığı konuşmada, Van'ın 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Milli Görüş'e büyük destek verdiğini söyledi.

Seçimlerde Gürpınar'da yüzde 17, Gevaş'ta ise yüzde 16 oranında oy aldıklarını anımsatan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu oylar bölge şartlarında çok büyük bir başarıya işaret ediyor. Böyle bir ortamda imkansızlıklara, hazine yardımının alınmamasına, medya gücü olmamasına rağmen Milli Görüş Van'da yeniden filizlenmiştir. Bu oy oranlarını çok önemli görüyoruz. 2028 seçimleri için burada çok önemli bir temel atıldı. Van'da, önümüzdeki yıllarda Milli Görüş'ün yeniden şahlanışına şahitlik edeceğiz."

Milli Görüş geleneğinin vizyonunun, ufkunun ve hizmet aşkının büyük olduğunu ifade eden Erbakan, milletin de bunun farkında olduğunu, gittikleri her yerde vatandaşların duasıyla karşılaştıklarını belirtti.

Kazandıkları belediyelerde gelir sağlayacak birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Erbakan, "Önce 63 belediyemizde adil düzeni ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. Milli Görüş hizmetlerini yeniden milletimizle buluşturacağız. Belediye hizmetlerimizle 2028'de inşallah iktidara yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra esnaf ziyareti yapan Erbakan'a, genel başkan yardımcıları Nureddin Gül ve Mehmet Kaderli, MKYK üyeleri Sadık Çat ve Zülküf Şeker, Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Naif Şabu, Yeniden Refah Partisi Bitlis İl Başkanı Aslan Süphanoğlu ve ilçe başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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