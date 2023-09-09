Eyüpsultan'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, örgütün yurt dışı yöneticileriyle yazışmalar yaptıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'nde saklandıkları tespit edildi. Savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde Özel Harekat Polisleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlendi. Zırhlı kapıların kesilmesinin ardından içeri giren ekipler, Dilan P., Seher A., Merve K., Sevda K., Hakan İ., Rezzan Ş., Barış Y., Rıdvan A., Vedat D., Eser Ç.'yi gözaltına aldı. Kültür merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümana da el konuldu.

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2- EYÜPSULTAN'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da düzenlediği 3 ayrı operasyonda sosyal medya üzerinden silah kaçakçılığı yapan 9 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 23 çeşitli çap ve markada tabanca ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da bazı kişilerin kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız tabancaları sosyal medya vasıtasıyla satmaya çalıştıkları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda satışı yapılan bazı silahların sevk edileceğini belirledi.Harekete geçen ekipler Eyüpsultan'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Araçla silah sevkiyatı yapan şüpheliler ise, Kuzey Marmara Otoyolunda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.Operasyonlarda M.D., Z.D., H.A. E.B., O.D, F.İ., A.H., M.Y. ve U.S. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 17 Blowm marka 7,65 mm, 5 Walther marka 7,65 mm, 1 Vale marka 6,35 mm suikast tabancası olmak üzere toplam 23 tabanca ile 22 şarjör, 77 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilirken, yakalanan 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.