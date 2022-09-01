Eylül 2022 Dünya Gündemi

Dünyada eylül ayı, düzenlenecek uluslararası toplantılar ve fuarlarla ön plana çıkarken bu ayın en önemli toplantısı, tüm dünya liderlerinin katılımıyla New York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu olacak.

Dünyada eylül ayı, düzenlenecek uluslararası toplantılar ve fuarlarla ön plana çıkarken bu ayın en önemli toplantısı, tüm dünya liderlerinin katılımıyla New York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu olacak. Eylülde ayrıca, İngiltere'de yeni başbakanın belli olacağı Muhafazakar Parti liderlik seçimi yapılacak.

Eylül ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Eylül

İngiltere'de son 50 yılın rekor sıcaklıklarının görüldüğü yaz aylarıyla ilgili istatistikler açıklanacak.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Moderna ve Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyumlu Kovid-19 aşıları için yapılan başvuruyu görüşerek kararını açıklayacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avusturya'nın en köklü eğitim kurumlarından Viyana Diplomasi Akademisinde konferans verecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Philadelphia'da "prime time"da halka hitap edecek.

Türkmenistan'da "Bilim ve Öğrenci Gençler Günü" kutlaması yapılacak.

Gürcistan'da A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın grup maçları başlayacak.

2 Eylül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu KKTC'yi ziyaret edecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Uluslararası Tüketici Elektroniği ve Teknoloji Endüstrisi (IFA) Fuarı açılacak. Fuara Türkiye'den Vestel, Beko gibi firmalar da katılıyor.

4 Eylül

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'yı ziyaret edecek.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Almanya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşecek.

5 Eylül

Türkmenistan'da "Türkmenistan'ın Bağımsızlığı Uluslararası Haberlerde" adıyla medya forumu düzenlenecek.

20. yüzyılın başında çalışmalarıyla Kazak eğitim sistemini yeniden yapılandıran eğitimci, dil bilimci, yazar ve siyasetçi Ahmet Baytursınulı'nın doğumunun 150. yıl dönümü kutlanacak. Stalin'in emriyle 1937'de kurşuna dizilen Kazak aydınlardan Baytursınulı'nın memleketi Kostanay'daki etkinliklere, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de katılacak.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti içerisindeki liderlik yarışında seçim sonuçları açıklanacak. Yeni parti lideri, Boris Johnson'ın ardından ülkenin yeni başbakanı da olacak.

İngiltere'de ceza avukatları süresiz greve gidecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı yapılacak.

ABD'de İşçi Bayramı nedeniyle federal tatil olacak. ABD Başkanı Biden, Wisconsin ve Pennsylvania eyaletlerini ziyaret edecek.

6 Eylül

Bakü'de 4. Uluslararası Savunma Fuarı başlayacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Gürcistan'da temaslarda bulunacak.

Brüksel'de AB-Gürcistan Ortaklık Konseyi Toplantısı yapılacak.

Çekya'nın başkenti Prag'da 2 gün sürecek AB Sağlık Bakanları toplantısı düzenlenecek.

7 Eylül

Türkiye Maarif Vakfına bağlı New York Tirana Üniversitesi tarafından "Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" düzenlenecek.

8 Eylül

Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının 31. yıl dönümü kutlanacak.

9 Eylül

Avrupa Basketbol Şampiyonası Berlin'de yapılacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürcistan'da temaslarda bulunacak.

11 Eylül

2001'deki terör saldırılarının yıl dönümünde Pentagon ve Washington'da anma etkinlikleri düzenlenecek.

12 Eylül

Fransa'nın Strazburg kentinde 3 gün süresince Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumları gerçekleştirilecek.

13 Eylül

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a resmi temaslarda bulunacak.

14 Eylül

Nur Sultan'da 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Kongresi Toplantısı yapılacak. 100'den fazla dini liderin katılacağı kongrede, Türkiye'yi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş temsil edecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak.

15 Eylül

ABD Başkanı Biden artan nefret suçlarına karşı düzenlenen "Birlikte Duruyoruz" isimli zirveye ev sahipliği yapacak.

16 Eylül

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Türk Devletleri Teşkilatı İş Forumu yapılacak.

İngiltere'de 5 gün sürecek Londra Moda Haftası başlayacak.

Estonya'nın başkenti Tallin'de 2 gün sürecek NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı düzenlenecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye Maarif Vakfına bağlı New York Tirana Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle 2. Balkan Araştırmaları Kongresi başlayacak.

Brüksel'de "Arabasız Gün" etkinliği düzenlenecek.

20 Eylül

BM Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde başlayacak.

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

Berlin'de Uluslararası Ulaşım Teknolojisi Fuarı Innontrans açılacak. Türkiye'den TCDD gibi kurumlar ve özel şirketler de katılacak.

Kosova'da 14. PriFest Uluslararası Film Festivali başlayacak.

24 Eylül

Türkmenistan Halk Maslahatı Toplantısı yapılacak

27 Eylül

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümü kutlanacak.

28 Eylül

Nur Sultan'da Dijital Köprü-2022 Uluslararası Forumu düzenlenecek. Foruma Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin heyetleri de katılacak.

Balkan ülkelerinde Uluslararası Boşnak Günü kutlanacak.???????

Beyaz Saray'da "Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansı" düzenlenecek.