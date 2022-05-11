Evlerinin üzerinde dev kayalar var, korku içinde yaşıyorlar

Bursa'da vatandaşlar evlerinin üzerine bırakılan dev kayalara önlem alınmasını istiyor.

Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı köyü sakinleri evlerinin üzerindeki dev kayalar sebebiyle korku dolu günler geçiriyor.

Tren inşaatında çıkan dev kayalar, köydeki evlerin üzerine kontrolsüz şekilde bırakıldığını iddia eden köylülerin gözüne uyku girmiyor. Evlerin üzerine düşme tehlikesi olan kayalar sebebiyle Dudaklı köyü sakinleri, önlem alınmasını istiyor.

Büyük tehlike altında olduklarını ifade eden Dudaklı köyü sakinleri, "Yüksek hızlı tren bizim köyün yanından geçiyor. İnşaat sırasında dev kayaları evlerin üzerinde kontrolsüz şekilde bırakılıyor. Bu kayalar eğimli arazide evlerin tam üzerinde duruyor. Kayması durumunda evlerimizi yıkarak faciaya yol açabilir, bu kayalar biran önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

(Burak Türker - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel