Estetik Uzmanı Özgür Özer Çatlak Oluşumunu Önleyici Bilgiler Verdi

Çatlaklar, cildimizdeki kolajen ve elastin liflerinin yıpranması nedeniyle ortaya çıkan bir problemdir. İnsanların %90'ından fazlası çatlaklara sahiptir. Hamilelik, hızlı kilo alıp verme, vücudun hızla büyümesi, fazla güneşlenme gibi faktörler çatlakların oluşmasına neden olabilir. Ancak, Estetik Uzmanı Özgür Özer, çatlakların önlenmesi için belirli bilgiler sağlamaktadır.

Fazla kilolarınızdan kurtulun. Hızlı kilo alıp vermek cildin elastikiyetini azaltır ve çatlakların oluşmasına yol açabilir. Cildinizi nemlendirin. Nemli cilt daha elastik olur ve çatlakların oluşma riskini azaltır. Cildinizi düzenli olarak ovun. Kan akışını hızlandırmak, cildin yenilenmesini teşvik etmek ve çatlakların oluşmasını önlemek için düzenli olarak cildinizi ovalamalısınız.

"ÇATLAKLARIN ÖNLENMESİ SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ"

Estetik Uzmanı Özgür Özer, çatlak önleyici tedavilerin de bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar arasında micropigment melanin yüklemesi gibi işlemler bulunmaktadır. Ancak, en önemli şekilde çatlakların önlenmesi, cildinizi sağlıklı tutmak ve vücut ağırlığını kontrol altında tutmaktır. Çatlakların önlenmesi, vücudunuzun genel sağlığı için önemlidir. Doğru beslenme, düzenli egzersiz ve cildinizi düzenli olarak nemlendirmek, çatlakların oluşmasını önlemek için alabileceğiniz nispeten basit önlemlerdir. Estetik uzmanı Özgür Özer de bu önlemlerin, çatlakların oluşmasını önlemek için çok önemli olduğunu belirtmektedir.

ÇATLAK OLUŞUMU NEDEN OLUR?

Estetik uzmanı Özgür Özer, cildin elastikiyetini kaybetmesi sonucu çatlakların oluştuğunu belirtiyor. Bu durum, cildin ani şekilde genişlemesi ya da büzülmesi sonucunda da meydana gelebilir. Özellikle hamilelik, hızlı kilo alıp verme, ergenlik dönemi gibi dönemlerde cilt bu şekilde etkilenebilir. Bununla birlikte, çatlak oluşumu genetik faktörlere de bağlı olabilir. Eğer ailenizde çatlak problemi varsa, siz de bu problemle karşılaşma ihtimaliniz yüksek olabilir. Bazı hormonal bozukluklar da çatlak oluşumuna sebep olabilir. Özellikle Cushing sendromu, kortizonlu ilaç kullanımı gibi durumlarda cilt hassasiyeti artar ve çatlak oluşumu daha kolay hale gelir.

Hızlı kilo alıp verme,

Hamilelik,

Ergenlik dönemi,

Genetik faktörler,

Hormonal bozukluklar,

Çatlak oluşumunu tamamen engellemek mümkün olmasa da, cilt bakımı ve yaşam tarzı değişiklikleri ile oluşumu engellemek veya minimize etmek mümkündür.