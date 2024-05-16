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Espiye'de Halk Eğitimi Merkezi el sanatları sergisi açıldı

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Espiye'nin Soğukpınar beldesinde Halk Eğitimi Merkezi el sanatları yıl sonu sergisi açıldı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca emek verdiği çalışmalar belediye binası önünde sergilendi. İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Halk Eğitim Merkezlerinin önemini vurguladı ve kursiyerlere sertifikaları verildi.

Espiye'nin Soğukpınar beldesinde Halk Eğitimi Merkezi el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Kurslara katılım sağlayan 24 kursiyerin bir yıl boyunca emek verdiği çalışmalar belediye binası önünde sergilendi.

Serginin açılış törenine katılan İlçe Kaymakamı Taner Tengir, burada yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezlerinin, toplumun değişen ve gelişen şartlarına göre çalışma gücünü artırmak ve geliştirmek adına önemli olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifika verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Sanat Kültür Eğitim Güncel Haberler

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