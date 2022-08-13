Eskişehir gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler...
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Eskişehir haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum."
AA / Ferdi Türkten - Güncel