Haber : Eskişehir gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler... - Haberler

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Eskişehir gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler...

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Eskişehir gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler...

Eskişehir haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamid Han Karadeniz Güncel Haberler

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