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Eskişehir'de Servis Minibüsleri Çarpıştı: 10 Yaralı

19 Aralık 2023 16:58 Güncelleme: 17:00 Abone Ol

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.