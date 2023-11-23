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Eskişehir'de Kaçak Silah İmalathanesine Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak silah imal edilen bir evde 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.