Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince durdurulan araçta 30 litre sahte içki ile 15 gram esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince durdurulan araçta 30 litre sahte içki ile 15 gram esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalle yolları ile orman ve kırsalda eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimlerdeki kimlik sorgulaması ve araç kontrollerinde, durdurulan araçtan 1'er litrelik 30 şişe sahte içki, 15 gram esrar, 2 tabanca ve 54 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title