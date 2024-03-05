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Eski Ege Üniversitesi Rektörü FETÖ davasında beraat etti

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FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraat etti. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tanıkların ifadeleri ve savunmaların ardından mahkeme sanığın beraatine karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun beraat etti.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Hoşcoşkun ile avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak dinlenen tanık A.M.G, sanığın FETÖ bağlantısı konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını ve örgütsel bir ortamda sanığı görmediğini söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ faaliyetinde bulunmadığını, asıl mağdurun müvekkili olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu, sanığın örgüt üyesi olduğu düşüncesine vardığını ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Hoşcoşkun da kendisine iftira atıldığını savundu.

Mahkeme başkanı, aranın ardından kararını açıklayıp sanığın beraatine hükmetti.

Kaynak: AA / Güncel

Ege Üniversitesi Cüneyt Hoşcoşkun İzmir Mahkeme Terör Hukuk Güncel Haberler

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