Eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in Naaşı Beijing'e Götürüldü

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in eski Cumhurbaşkanlarından Yoldaş Jiang Zemin'in naaşı, Perşembe günü öğleden sonra özel bir uçakla Shanghai'dan Beijing'e nakledildi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve aralarında Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Han Zheng, Ding Xuexiang, Li Xi ve Wang Qishan'ın da bulunduğu diğer parti ve devlet liderleri, Jiang'ın naaşını Beijing'deki Xijiao Havalimanı'nda teslim aldılar ve Jiang'ın akrabalarına derin taziyelerini ilettiler.

Cai Qi, Yoldaş Jiang Zemin'in Cenaze Komitesi ofisinin bazı çalışanları ve Jiang'ın akrabaları, naaşa Shanghai'dan Beijing'e kadar eşlik etti.

Çin'in ulusal bayrağı, Xijiao Havaalanı'nda yarıya indirildi. Üzerine beyaz harflerle "Yoldaş Jiang Zemin'e Sonsuz Zafer" ve "Yoldaş Jiang Zemin her zaman kalbimizde yaşayacak" yazılmış siyah dövizler de atmosfere ciddiyet kattı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi, eşi Peng Liyuan ve diğer katılımcılar, siyah kol bantları takmış ve göğüslerine beyaz çiçekler iğnelemiş halde pistte ciddiyetle durdu.

Özel uçuş saat 15.55'te (TSİ 10.55) piste indi. Tabutu uçaktan indirmek ve taşımak için 12 kişilik merasim kıtası eşlik etti.

Xi ve yanındakiler Jiang'ın naaşının önünde üç kez eğildi ve tabutun cenaze arabasına taşınmasını izledi.

Shanghai'daki Huadong Hastanesi'nde öğle vakti bir veda töreni düzenlendi. Yoldaş Jiang Zemin'in Cenaze Komitesi'nden personel üyeleri, Shanghai'daki yetkililer, Jiang'ın akraba ve arkadaşları ile tıbbi personel törende saygılarını sundu. Cenaze arabası, hastaneden Shanghai Hongqiao Havaalanı'na doğru yol alırken, Shanghai sakinleri Jiang'ı anmak için sokaklara dizildi.

30 Kasım'da Shanghai'da hayata veda eden Jiang, 96 yaşındaydı.

Jiang, tüm Çin Komünist Partisi (ÇKP), ordu ve her türlü etnik grubun yer aldığı Çin halkı tarafından tanınan, yüksek prestije sahip seçkin bir lider olarak takdir gördü.

Jiang, büyük bir Marksist, büyük bir proleter devrimci, devlet adamı, askeri stratejist ve diplomat, çeşitli sınavlardan başarıyla geçmiş bir komünist savaşçı ve Çin özelliklerine sahip sosyalizmin büyük davasının seçkin bir lideri olduğu kaydedildi. Jiang, ÇKP'nin üçüncü nesil merkezi kolektif liderliğinin çekirdeği ve Üç Temsil Teorisi'nin ana kurucusuydu.