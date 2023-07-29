Esenyurt'ta Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Esenyurt'ta bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Batuhan Bayındır(20) ile Yunus Emre Erzen(24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Esenyurt'ta bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Batuhan Bayındır(20) ile Yunus Emre Erzen(24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler araçla,Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'nin bulunduğu tekel bayisine geldi. Tekel bayisinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheliler yanlarında getirdikleri silahlarla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen ateş açıp kaçtılar.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'nin hayatını kaybettiğini, Yusuf Erzen'nin ise yaralandığını belirledi. Yaralı Erzen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan, aynı tekel bayisine iki ay önce de benzer bir silahlı saldırının gerçekleştiği, gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.