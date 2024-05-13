Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Esenyurt'ta eşiyle alışveriş yaparken bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'ndeki bir tuhafiye dükkanına eşiyle alışveriş yapmak için gittiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak vefat eden Sema Dilekçi'nin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Dilekçi'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Sema Dilekçi için Firuzköy Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Cenazeyi teslim alan Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeğeninin olay esnasında eşiyle bir dükkanda olduğunu söyledi.

Dileyen, "Kocası vurulduğu zaman hanımı kendini onun üzerine atıyor. Hanımını da vuruyorlar, vefat ediyor. Murat Dilekçi şu an Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yoğun bakımda." dedi.

Konunun gençler arasındaki bir olaydan kaynaklandığını bildiğini aktaran Dileyen, "Annesinden, babasından intikam almışlar. Başka herhangi bir nedeni yok. Hiçbir bilgimiz yok. Zaten bilgimiz olsaydı büyükler olarak araya girip, bunu hallederdik." ifadelerini kullandı.

Amca Dileyen, yeğeninin sırtından vurulduğunu aktararak, "Kocasına 5 kurşun sıkıyorlar. Biri kalınbağırsakta, biri akciğerde, iki tane de dalaklarına isabet etmiş." şeklinde konuştu.

Olay

Alışveriş yapmak için Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'ndeki bir tuhafiye dükkanına giden Murat ve Sema Dilekçi çifti bu sırada dükkana giren bir kişi tarafından silahla vurulmuştu.

Silahlı saldırıyı yapan kişi yaya olarak kaçarken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı çiftten Sema Dilekçi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.