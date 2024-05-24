Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Trafik Kazası Yaptı

Esenyurt'ta otomobiliyle makas atarak trafikte bazı araçlara çarpan alkollü sürücü, yan yatan aracından çıkarıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.

D-100 kara yolu Esenyurt mevkisinde öğle saatlerinde otomobiliyle makas atarak seyreden ve alkollü olduğu öğrenilen R.A, trafikte bazı araçlara çarptı. Daha sonra ara yollara sapan R.A'nın kullandığı otomobil, üç araca daha çarpıp yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar, alkollü sürücüyü araçtan çıkardı. Kazadan yara almadan kurtulan R.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

R.A'nın makas atarak diğer araçlara çarpması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, aracın yan yatması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.