Esenköy Yaylası'na 5 ay önce kovan bırakan üreticiler, bal sağımına başladı

Kahramanmaraş'ta yılda bin 500 ton bal üretiliyor

Üreticiler doğal balların satışında pazar bulmakta güçlük çektiklerini söyledi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 2 bin 300 rakımlı Binboğa Dağları'nın eteğindeki Esenköy Yaylası'na 5 ay önce yüzlerce kovan bırakan üreticiler, bal sağımına başladı.

Sağımın yapıldığı yayla, çok sayıda endemik türde çiçeğe ev sahipliği yapıyor. Binboğa Dağı, endemik flora ve faunasıyla görülmeye değer bölgeler arasında yer alıyor. Bal üretiminde Türkiye'de onuncu sırada yer alan Kahramanmaraş'ta bin 800 üretici, 120 bin de kovan yer alıyor. Yıllık 1500 ton bal üretilen bölgede yaklaşık 170 endemik bitki türü yer alıyor. Yaylada, keven, kekik ve çiçek balı tercih ediliyor.Bal sağımında, dağın eteklerine kurulan çadırlarda çalışmak ve ev ekonomisine katkı sunmaları amacıyla kadınlar da istihdam edildi. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan kadınlar, kendilerinin de arı gibi çalıştığını ifade etti. Üreticiler, bal ile dolu olan petekleri olduğu gibi kovandan alarak silkeleyip muhafaza kaplarına aktarıyorlar. Kadınlar ise balı peteklerden sağım yapıyorlar.

Esenköy Yaylası'nda bal üretimi yapan arıcı Hacı Söyler, "Arıcılık 8 ay emek isteyen bir meslek. Şubat ayı itibariyle arıcılık sezonu başlar ve günümüze kadar devam eder. Bahar aylarında arının üretim bakımı yapılır. Eşim ben ve çocuklarımla bal üretiyoruz. Sıkıntımız ürettiğimiz balların satışı. Bütün ürünlerin toprak mahsulleri ofisi var ve bizim arıcılar olarak en büyük sıkıntımız bu ürünün satışı ve ihracatında. Bakanlarımız ve cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz" dedi. Eray Sürmeli, "Büyük marketlerin bir tanesi bizim balımızı alıp da satmıyor. Tek derdimiz kaliteli balımızı satacak pazarımız yok" dedi. Bu sene ilk defa bölgede bal sağımı etkinliği düzenleyen Kahramanmaraş Arıcılar Birliği Başkanlığı, bu yılki rekoltenin çok güzel olduğunu ifade etti. Birlik Başkanı Ali Güzel, "Kahramanmaraş'ımız arıcılıkta Türkiye'de 10'uncu sıraya gelmektedir. 120 bin kovanımız var yıllık bin 500 ton kayıtlı bal üretiyoruz. Bizim arıcılar glikozu asla arılara verip bal yapmazlar. Nasıl ki koyunlar kuzular yem yiyor ise arılarında mecburen kış ve ilk yazda şeker verilir. Yoksa kesinlikle arıcılar bala şeker katmazlar" dedi.

Bal üretiminde çalışan Neslihan Söyler ise, "Bin bir çeşit bitkimiz var ve doğal bal üretiyoruz. Organik ballarımız oluyor şekersiz. Zorluğu ise sıcağın altında çalışıyoruz adeta arı gibi" dedi.