Haberler ›› Güncel ›› Erzurum'da Otomobil Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Otomobil Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.