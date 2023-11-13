Erzurum'da Otomobil Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Hüseyin P'nin (14) kullandığı 25 ABM 817 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Mehmet Erdem A'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobili kullanan çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı, Mehmet Erdem A'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay yeri incelemesinin ardından otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Hüseyin P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.