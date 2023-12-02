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Erzurum'da Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

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Erzurum'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen 'Sevgi Varsa Engel Yoktur' temalı program büyük ilgi gördü. Programda, engelli vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Erzurum'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Sevgi Varsa Engel Yoktur" temalı program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, 9'uncu Kolordu Komutan Vekili Albay İlkay Günay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, STK temsilcileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

İlbaş, burada yaptığı konuşmada, engellilerin her zaman yanlarından olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engellilere yönelik verilerini paylaşan İlbaş, "2023 ocak ayı engelli istatistik bilgilerine göre ülkemizde, engelli sayısı 2 milyon 511 bin 950'dir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de nüfusumuzun yüzde 15'i özel bireylerden oluşmaktadır. 2023 ocak ayı itibariyle engelli vatandaşlarımıza ilimizde 340 milyon lira ödeme yapılmıştır. Vakıflarımız tarafından da engelli bireylere ayrıca ödemeler yapılmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından program, Palandöken Aile Destek Merkezinde eğitim gören engelli hafız Berna Deligöz'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Filistin temalı, "Hayata Farklı Bakıyoruz" adlı sunum, sinevizyon eşliğinde gerçekleştirildi.

Engelli öğrencilerin seslendirdiği şiirler, sergiledikleri tiyatro ve folklor gösterileri izleyenlerden beğeni aldı.

Program, engelli öğrencilerin ve izleyenlerin birlikte seslendirdiği "Hayat sevince güzel" şarkısıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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