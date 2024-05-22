Erzurum'da Bitkin Bulunan Sarıasma Kuşu Doğal Yaşam Alanına Salındı

Erzurum'da bitkin bulunan sarıasma kuşu, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kent merkezinde yerde hareketsiz duran sarıasmayı gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Kuş, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alındı.

Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı, bitkin düştüğü belirlenen ve şırıngayla beslenen kuş, özenle yapılan bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Veteriner hekim Albayrak, AA muhabirine, bir canın daha kurtarılmasına vesile olunduğunu ifade ederek, "Erzurum'da yaşanan bu olay, doğanın korunması ve yaban hayatının desteklenmesi konusundaki duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların dikkatli ve duyarlı davranışları sayesinde bir can daha kurtarılmış oldu." dedi.