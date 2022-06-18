Erzurum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın kurtarılamadı Erzurum'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Erzurum'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta yaşayan F.I, aynı evde yaşadığı A.D.C'yi, E.İ ile gördü. Aralarında çıkan tartışma sonucu F.I., A.D.C'yi bıçakladı, E.İ ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan A.D.C. müdahaleye karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan F.I ile E.İ, asayiş şube müdürlüğü cinayet bürosunda tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel Muratpaşa Yakutiye Erzurum Güncel Haberler

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